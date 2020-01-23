Журналист и эксперт подрались в прямом эфире НТВ

Очередной скандал произошел в прямом эфире программы "Место встречи" на телеканале НТВ. В ходе обсуждения темы оскорблений чувств верующих член Общественной палаты Павел Пожигайло назвал журналиста Анатолия Баранова "мракобесом". Последний предупредил, что терпеть такую лексику не намерен, но получил ироничный ответ: "Нет проблем, пиджак только снимите".

Баранов, однако, готовиться к драке не стал, решительным шагом подошел к оппоненту и со словами: "Я очень не люблю, когда меня оскорбляют", - ударил его в лицо. Хотя ведущий эфира и другие гости тут же бросились разнимать конфликтующих, Пожигайло достал Баранова ногой. После этого визави удалось развести по сторонам.

Гости студии отметили, что "это не то оскорбление, за которое бьют по лицу", а ведущий Андрей Норкин попросил Баранова извиниться. "Это обидно, но не больно", - заявил журналист, все-таки извинился, но тут же решил покинуть эфир.

Отметим, что подобные скандалы в российских политических шоу происходят регулярно.