Александрова не смогла выйти в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка России Екатерина Александрова завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В матче третьего круга соперницей Александровой стала представительница Чехии Петра Квитова - финалистка прошлогоднего турнира. 25-летняя россиянка в рейтинге WTA занимает 28-е место, а ее соперница располагается на восьмой позиции.

Борьбы в этом матче, к сожалению, не получилось. Превосходство чешской спортсменки оказалось подавляющим. Александровой удалось взять всего три гейма - 1:6, 2:6. Россиянка ранее никогда не доходила до третьего круга этого турнира.

Проиграла свой матч и американка Серена Уильямс. 38-летняя бывшая первая ракетка мира проиграла китаянке Ван Цян - 4:6, 7:6 (7:2), 5:7.