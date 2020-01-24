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24.01.2020 07:32
Рубрика: Культура

Анджелина Джоли научит детей бороться с "фейковыми новостями"

Текст: Александр Гусаров

Известная актриса Голливуда Анджелина Джоли примет участие в проекте, призванном помочь детям отличать "фейковые новости" и "принимать правильные решения".

Фото: Dado Ruvic/ Reuters
Фото: Сальма Хайек показала Анджелину Джоли без макияжа

Как сообщает издание Variety, новая получасовая шоу-программа с участием киноактрисы будет выходить в эфире телеканала BBC и получит название "Мой мир".

Целевой аудитории программы - юным зрителям - объяснят, каким образом можно отличать "фейковые новости" от настоящих, проверять репутацию источников информации и их качество.

Предполагается, что выпуски телепрограммы с Анджелиной Джоли будут доступны для просмотра на видеохостинге YouTube.

"Как родитель, я счастлива поддержать программу, направленную на помощь детям узнать о жизни других молодых людей во всем мире и соединить их друг с другом. Надеюсь, что она поможет детям найти нужную им информацию и инструменты", - заявила кинозвезда Джоли.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Общество Ежедневник Светская хроника В мире США Персона: Анджелина Джоли

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