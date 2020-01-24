Анджелина Джоли научит детей бороться с "фейковыми новостями"

Известная актриса Голливуда Анджелина Джоли примет участие в проекте, призванном помочь детям отличать "фейковые новости" и "принимать правильные решения".

Как сообщает издание Variety, новая получасовая шоу-программа с участием киноактрисы будет выходить в эфире телеканала BBC и получит название "Мой мир".

Целевой аудитории программы - юным зрителям - объяснят, каким образом можно отличать "фейковые новости" от настоящих, проверять репутацию источников информации и их качество.

Предполагается, что выпуски телепрограммы с Анджелиной Джоли будут доступны для просмотра на видеохостинге YouTube.

"Как родитель, я счастлива поддержать программу, направленную на помощь детям узнать о жизни других молодых людей во всем мире и соединить их друг с другом. Надеюсь, что она поможет детям найти нужную им информацию и инструменты", - заявила кинозвезда Джоли.