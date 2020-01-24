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24.01.2020 11:57
Рубрика: Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Текст: Марина Гусенко

Ряд российских компаний могут выиграть благодаря смене правительства и увеличению бюджетных расходов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Фото: Максим Блинов\ РИА Новости
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Среди названных компаний - "Детский мир", "Магнит", "Сбербанк", TCS Group Holding, в структуру которого входит Магнитогорский металлургический комбинат.

Отмечается, что, по оценкам экспертов, порядка 2,1 триллиона рублей будет выделено на реализацию задач, поставленных перед правительством.

Так, к примеру, ожидается, что торговые сети выиграют благодаря принятию мер по поддержке семей с детьми и росту средней зарплаты.

Эти же и другие факторы могут положительно повлиять на улучшение показателей погашения кредитов, что благоприятно скажется на банках. А Магнитогорский металлургический комбинат выиграет за счет реализации проектов по ускорению развития инфраструктуры.

Экономика Бизнес Крупные компании

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