Болгария вышлет двух российских дипломатов

Болгария официально объявила российского дипломата и сотрудника торгпредства персонами нон грата - им предстоит в ближайшие дни покинуть территорию страны. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Софии, размещенном на странице в Facebook.

Российский посол в пятницу был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены соответствующие ноты, информировали в дипмиссии. "Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было", - отмечается в сообщении.

По информации болгарских СМИ, местная контрразведка ранее заподозрила в шпионаже двух российских дипломатов. Их имена не называются. Однако каких-либо конкретных доказательств этих обвинений в публикациях представлено не было.