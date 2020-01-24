Боливийское правительство приостановило дипотношения с Кубой

Временное правительство Боливии во глава с Жанин Аньес, пришедшее к власти в стране в результате госпереворота, объявило о приостановлении дипломатических отношений с Кубой. Об этом сообщил глава МИД Боливии Йерко Нуньес.

"Приостановка дипотношений связана с недавними заявлениями министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса, а также продолжающейся враждебностью и оскорблениями правительства Боливии", - приводятся слова Нуньеса в заявлении МИД Боливии, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ранее Бруно Родригес обрушился с критикой на Аньес за то, что после прихода к власти она приняла решение о высылке из страны кубинских врачей, которые работали на основании двустороннего соглашения.

"Два месяца без группы кубинских медиков в Боливии означает, что почти 1000 женщин остались без квалифицированного родовспоможения, не были проведены 5000 хирургических операций и более 2700 офтальмологических операций. Это не просто цифры, речь идет о людях", - написал глава МИД Кубы на своей странице в Twitter.