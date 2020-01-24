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Брэд Питт отозвался на слухи о его возвращении к бывшей жене

Новости
    24.01.2020, 15:55
Текст:   Олег Усков

Лауреат "Оскара" Брэд Питт прокомментировал усиленно циркулирующие в последние дни слухи о своем окончательном воссоединении с одной из бывших жен - звездой многосерийной комедии "Друзья" Дженнифер Энистон. Заявив в разговоре с Entertainment Tonight: ничего он о столь замечательном событии не знает.

Фото: kinopoisk.ru
Начались съемки нового фильма Гильермо дель Торо

"Я не знаю. Я блаженно наивен, таким и останусь", - сказал 56-летний актер, сладко улыбаясь, представителю издания на 35-м Международном кинофестивале в Санта-Барбаре в среду. Добавив, что не читает таблоидов.

Отмечено, что на мероприятии означенном Питт был удостоен награды Maltin Modern Master Award - за свой многолетний вклад в кино. А когда его спросили, что этот приз для него значит, опять поюморил: "Это значит, что я уже довольно старенький".

Стоит напомнить. Волна слухов о том, что Питт и Энистон, нехорошо расставшиеся в 2005-м, снова могут быть вместе, усилилась после церемонии награждения премии Гильдии киноактеров США, где Брэд якобы "не отпускал от себя Дженнифер". Далее сделав с ней совместное фото.

При этом источник отметил изданию, что экс-пара действительно усердно работала над тем, чтобы вернуть добрые отношения. Более того - Питт извинился перед Джен за то, что был неправ в некоторых моментах, взяв за это на себя ответственность. Но ни о каком повторном романе речи нет - актеры "двигаются дальше".

Под "неправ", видимо, следует понимать тот факт, что еще будучи женатым на Энистон Питт погрузился в объятия Анджелины Джоли (что оба активно отрицают). С которой потом тоже развелся - и с большим скандалом, как помним.

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