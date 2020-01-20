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Гильдия киноактеров США раздала награды

Новости
    20.01.2020, 14:32
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/Chris Pizzello Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild) раздала свои премии, отметив достижения коллег, свершенные ими в ушедшем году.

Фото: twitter.com/IGN
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Трансляция церемонии вручения наград состоялась вчера. Информация о номинантах и призерах доступна на сайте Гильдии, и из нее следует, что в номинации "Лучшая мужская роль" победил Хоакин Феникс - за "Джокера". Обошедший Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде"), Кристиана Бэйла ("Ford против Ferrari"), Адама Драйвера ("Брачная история") и Тарона Эджертона ("Рокетмен").

В номинации "Лучшая женская роль" награждена Рене Зеллвегер за "Джуди" - ленту Руперта Гулда о Джуди Гарленд. С Рене соперничали Синтия Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Лупита Нионго ("Мы") и Шарлиз Терон ("Скандал").

Приз в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" ушел к Брэду Питту за "Однажды в... Голливуде". Конкуренцию ему составляли Аль Пачино и Джо Пеши ("Ирландец"), Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству") и Джейми Фокс ("Просто помиловать").

За лучшую женскую роль второго плана премию получила Лора Дерн ("Брачная история"), обойдя Николь Кидман и Марго Робби ("Скандал"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо") и Дженнифер Лопес ("Стриптизерши").

В главной же номинации - "Лучший актерский состав в игровом кино" - премию взяли южнокорейские "Паразиты" Пон Чжун Хо, боровшегося со Скорсезе ("Ирландец"), Тарантино ("Однажды в... Голливуде", Роучем ("Скандал") и Вайтити ("Кролик Джоджо").

Screen Actors Guild была учреждена в 1933 году и к этому дню объединила порядка 165 тысяч артистов кино и телевидения. Свою премию Гильдия раздает с 1995 года.

Ранее сообщалось, что лучшие фильмы и сериалы 2019 года назвали американские кинопродюсеры.

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