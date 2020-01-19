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19.01.2020 15:45
Рубрика: Кинократия

Американские кинопродюсеры назвали лучшие фильмы и сериалы

Текст: Олег Усков
Кадр из фильма "1917". Фото: Kinopoisk.ru Кадр из фильма "1917". Фото: Kinopoisk.ru
Кадр из фильма "1917". Фото: Kinopoisk.ru

Гильдия продюсеров Америки (Producers Guild of America, PGA) объявила победителей своей ежегодной премии. Которая является крайне престижной, кстати сказать. Вся информация - в официальном Twitter сообщества.

Из нее следует, что в главной номинации победу одержала военная драма Сэма Мендсеса "1917". Картина обошла "Ирландца" Скорсезе, ставших большой киносенсаций ушедшего года "Паразитов", тарантиновскую "Однажды в... Голливуде", "Брачную историю", "Джокера", фантасмагорию "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити, байопик "Ford против Ferrari" Мэнголда, очередных "Маленьких женщин" от Греты Гервиг, "Достать ножи".

Фото: youtube.com/Oscars
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Итого, главную премию вручили Мендесу, Пиппе Харрис, Джейн-Энн Тенггрен и Каллуму МакДугаллу, выступавших продюсерами картины. Также напомним, что фильм "1917" выдвинут на "Оскар".

Лучшим мини-сериалом года продюсеры признали "Чернобыль". Который поборол шоу "Фосси/Вердон", "Невероятное", "Настоящего детектива" (что было совсем уж несложно) и "Когда они нас увидят".

Плюс была отмечена команда продюсеров сериала "Наследники" в категории телевизионных драм. Тогда как лучшей многосерийной комедией признали "Дрянь" (она же "Кошелка", "Флибэг" и "Клоповник").

В категории анимационных лент премию взяла четвертая "История игрушек", сразившаяся с "Эверестом", сиквелом "Холодного сердца", третьей частью "Как приручить дракона" и "Потерянным звеном".

Полные списки призеров и номинантов - здесь.

Нынешняя церемония была 31-й. И нужно отметить, что в подавляющем большинстве случаев мнения продюсеров совпадают с мнениями членов "оскаровского" комитета.

"Оскар", напомним, вручат уже 9 февраля - в 92-й раз.

Видео: как Сэм Мендес снял военную драму "1917" без монтажных склеек
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