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Создатель сериала HBO "Чернобыль" рассказал о важной удаленной сцене

Новости
    02.08.2019, 23:59
Текст:   Козьма Лоханкин

Сериал HBO "Чернобыль" вышел ещё в начале июня, но резонанс, который он вызвал, до сих пор не сошёл на нет.

Накануне создатель проекта Крэйг Мазин дал интервью THR, где в очередной раз попытался оправдать ряд существенных отступлений от исторических фактов в сценарии.

В частности, он заявил, что ряд фактов был изменён чисто из необходимости уложиться в довольно скромный хронометраж, и рассказать за пять часов события, происходившие в течение трёх лет.

Помимо этого он посетовал на сложности, связанные с необходимостью показать чуждую культуру "изнутри", глазами людей, которые там жили, а не, например, приезжего американца.

"Мы хотели показать моменты, которые обычно не могли увидеть люди на Западе, повседневную советскую жизнь, которая совсем не обязательно походила на то, что нам о ней рассказывали. Конечно, были в советской жизни и нелицеприятные вещи, кто спорит. Но люди улыбались, дети играли, была и радость, и мы хотим, чтобы люди об этом знали", - сказал Мазин.

Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland
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Также Мазин рассказал о важной сцене, которую пришлось удалить из второго эпизода "Чернобыля".

В этой серии есть сцена, где аппаратчик убеждает героиню Эмили Уотсон, отважную и честную учёную Улану Хомюк в том, что радиоактивной угрозы нет. А в удалённом отрывке он пытается убедить руководство отменить первомайский парад в Минске из-за повышенной радиации, но не преуспевает в этом и вынужден сам отправиться радостно маршировать.

"Это - абсолютная правда", - прокомментировал вышеописанное Мазин, отметив, что он очень бы хотел вернуть эту сцену обратно в сериал.

Наша рецензия на британо-американский сериал "Чернобыль"- здесь.

Напомним, недавно в Сети был нелегально опубликован ролик российского сериала "Чернобыль", который вызвал крайне негативную реакцию зрителей и спешно удалён.

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