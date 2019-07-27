Канал НТВ начал удалять из Сети трейлер своего сериала "Чернобыль"

С российским сериалом "Чернобыль", который еще не вышел на экраны, все уже не слава Богу.

Напомним. Ролик, изначально якобы размещенный, как сообщалось, актером сериала Игорем Петренко, тут же был удален с канала, но стремительно перезалит неравнодушными.

Далее подвергшись массированным насмешкам. И насчет с первых же секунд обнаруженного "ляпа", и по всем прочим позициям.

При этом НТВ гневно поясняет, что видео не является трейлером шоу - это всего лишь "рабочий материал сериала". И распространять его в таком виде не только негоже, но и противоправно.

В связи с чем, сообщает TJ, также получивший уведомление от канала, НТВ предлагает прекратить распространение видео.

Поскольку это является нарушением авторских прав, "а точнее - незаконным размещением аудиовизуального произведения, то есть ролика из ещё не вышедшего в эфир сериала" без разрешения правообладателя.

Что в случае отказа удалить видео угрожает судебным разбирательством.

К слову, представитель Петренко заявил в комментарии радио "Говорит Москва", что артист не имеет к "сливу" видео никакого отношения: канал на YouTube не является его официальным аккаунтом, а поддерживается поклонниками Игоря.