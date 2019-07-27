Новости

"Союзмультфильм" выпустит "Чебурашку", "Гену" и "Попугая Кешу" в 3D 14:55
Погибла 24-летняя актриса из "Брестской крепости" Вероника Никонова 13:27
Инна Чурикова рассказала, почему упала со сцены 13:17
Названы место и дата похорон актера Анатолия Торопова 12:40
СМИ: Аниту Цой экстренно увезли на скорой из VIP-зоны фестиваля в Баку 26.07.2019

Канал НТВ начал удалять из Сети трейлер своего сериала "Чернобыль"

Новости
    27.07.2019, 14:18
Текст:   Олег Усков

С российским сериалом "Чернобыль", который еще не вышел на экраны, все уже не слава Богу.

Напомним. Ролик, изначально якобы размещенный, как сообщалось, актером сериала Игорем Петренко, тут же был удален с канала, но стремительно перезалит неравнодушными.

Далее подвергшись массированным насмешкам. И насчет с первых же секунд обнаруженного "ляпа", и по всем прочим позициям.

При этом НТВ гневно поясняет, что видео не является трейлером шоу - это всего лишь "рабочий материал сериала". И распространять его в таком виде не только негоже, но и противоправно.

Фото: youtube.com/ СМОТРИ
Вышел трейлер сериала Тины Канделаки про порноиндустрию

В связи с чем, сообщает TJ, также получивший уведомление от канала, НТВ предлагает прекратить распространение видео.

Поскольку это является нарушением авторских прав, "а точнее - незаконным размещением аудиовизуального произведения, то есть ролика из ещё не вышедшего в эфир сериала" без разрешения правообладателя.

Что в случае отказа удалить видео угрожает судебным разбирательством.

К слову, представитель Петренко заявил в комментарии радио "Говорит Москва", что артист не имеет к "сливу" видео никакого отношения: канал на YouTube не является его официальным аккаунтом, а поддерживается поклонниками Игоря.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер драмы с Николь Кидман и Сарой Полсон "Щегол" 26.07.2019
Мать Ольги Бузовой рассказала, что ее дочь не любили на "Доме-2" 26.07.2019
Бузова прокомментировала свое попадание в топ молодых миллионеров 26.07.2019
Видео: Бузова упала на сцене и сделала вид, что так было задумано 26.07.2019
⧣ Россия
Фото: РИА Новости
В больнице сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой 26.07.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Hulu выпустит сериал по мотивам книги "Автостопом по галактике" 25.07.2019
Умер актер Анатолий Торопов 25.07.2019
В трейлере российского сериала "Чернобыль" нашли ляп 25.07.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фильма лидера Limp Bizkit Фреда Дерста с Джоном Траволтой 26.07.2019
Вышел трейлер продолжения черной комедии "Zомбилэнд" 26.07.2019
Видео: Джонсон и Стейтем ругаются в новом промо-ролике "Форсажа" 25.07.2019