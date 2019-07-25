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В трейлере российского сериала "Чернобыль" нашли ляп

Новости
    25.07.2019, 14:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Александр Мальков Фото: youtube.com/ Александр Мальков
Фото: youtube.com/ Александр Мальков

Любой любитель кино скажет - производство, даже если речь идет о выверенных и масштабных проектах с угрожающими бюджетами и сонмом консультантов, по определению не обходится без накладок, недочетов и обидных промахов. И при пристальном изучении "косяки" и "ляпы" обнаруживаются практически в любом фильме и сериале. От "Иронии судьбы" до "Игры престолов".

С другой стороны, нынешняя ситуация забавна особо - в свете всех тех обвинений, что обрушились на топовый сериал HBO и Sky "Чернобыль", официально - самое рейтинговое шоу в истории ТВ.

Смех и грех следующие: "ляп" найден теперь и в только что опубликованном трейлере российского "Чернобыля" от канала НТВ. Причем - с первых же его кадров.

Глазастые зрители усмотрели, что у автобуса на автовокзале и пожарной машины на 49-й секунде ролика - один и тот же автомобильный номер - индивидуальный регистрационный знак: 6679 ХТТ.

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