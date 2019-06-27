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Создатель "Чернобыля" объяснил критику в адрес сериала успехом

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    27.06.2019, 12:07
Текст:   Козьма Лоханкин

Сценарист и исполнительный продюсер нашумевшего американо-британского сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин объяснил резкую критику, обрушившуюся в России на его детище в связи с многочисленными отступлениями сюжета от реальных фактов.

По его мнению, недовольство части аудитории связано с популярностью мини-сериала, который, напомним, по оценкам на IMDb обошёл даже "Игру престолов".

"Я понимаю, очень странно иметь шоу о вашей истории и культуре, произведенное одним из традиционных врагов. Я это понимаю", - приводит ТАСС слова создателя "Чернобыля", сказанные в научно-исследовательском Центре им. Вудро Вильсона в Вашингтоне.

Он пожелал удачи российским кинематографистам, работающим над собственным проектом о трагедии на Чернобыльской АЭС.

Фото: kinopoisk.ru
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Мазин также подчеркнул, что его целью было "подемонстрировать героизм советских граждан" и "уйти от распространенных на Западе стереотипов, согласно которым едва ли не вся жизнь в СССР сводилась к стоянию в очередях за туалетной бумагой".

Он посетовал на специфику информационного пространства в наше время и то, что "всё стало торговой маркой". "Однако правда остаётся правдой", - патетично добавил автор сериала.

Кроме того, Крэйг ещё раз подчеркнул, что никакого второго сезона у телешоу не будет.

Ранее Мазин объяснил многочисленные случаи искажения действительности "желанием максимально показать зрителю историю".

Напомним, Джордж Мартин, автор цикла романов "Песнь Льда и Пламени", по которому снята "Игра престолов", выразил свой восторг "Чернобылю".

Наш обзор сериала "Чернобыль" - здесь.

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