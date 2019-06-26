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Джордж Мартин оценил сериал "Чернобыль"

Новости
    26.06.2019, 11:01
Текст:   Олег Усков

Американский писатель, продюсер и сценарист Джордж Мартин, автор саги "Песня Льда и Пламени", литературной базы мира "Игры престолов", оценил другое премиум-шоу канала HBO - "Чернобыль". Ставшее, напомним, самым рейтинговым телесериалом в истории по версии посетителей киноагрегатора IMDb.

Фото: kinopoisk.ru
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Мартин, активный блогер и пользователь социальных сетей, прокомментировал "Чернобыль" в своем Twitter, написав, что сериал "страшен, захватывающ и душераздирающ". И если это шоу теперь не выиграет "грузовик "Эмми", то в Голливуде, определенно, нет справедливости.

При этом особо демиург выделил Джареда Харриса, сыгравшего Валерия Легасова, - за его "удивительную актерскую работу".

Ранее сообщалось, что сценарист "Чернобыля" прокомментировал слухи о возможности продолжения сериала.

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