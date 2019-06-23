Создатель "Чернобыля" прокомментировал предположения о втором сезоне

Известно множество примеров, когда шоу, изначально планировавшееся как мини-сериал и законченная история, "выстреливали", собирали призы и премии и, как следствие, "внезапно" продлевались на второй.

Свежие примеры - "Большая маленькая ложь" и "Патрик Мелроуз" с Камбербэтчем. В свете происходящего видится более чем логичным, что и околоисторическая драма HBO и Sky "Чернобыль", ставшая самым рейтинговым сериалом в истории индустрии, может пойти по этому пути.

В частности, в Сети выдвигались предположения, что шоу вполне могло бы стать, как это сейчас принято, антологией и во втором сезоне сосредоточиться на трагедии японской "Фукусимы".

Сценарист "Чернобыля" Крейг Мазин, как передает Metro, оптимизм по второму сезону "Чернобыля" на корню пресекает: "Нет". Утверждая в своем Twitter, что его ответ - окончателен.

All due respect to Decider, but the definitive answer to the headline's question "Will There Be A Season 2 of Chernobyl?" is "No." https://t.co/6johLHT0s5 — Craig Mazin (@clmazin) 5 июня 2019 г.

При этом акцентировано, что столь бескомпромиссно речь идет именно про Чернобыль. Но если от HBO поступят предложения по "Фукусиме-1" или, например, катастрофе 1984 года в индийском Бхопале - с более чем 600 тысячами пострадавших, "это может быть интересно".

Ранее сообщалось, что Мазин прокомментировал несоответствия своего сериала историческому фактам.