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Вышел трейлер второго сезона "Террора"

Новости
    21.06.2019, 12:56
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ TV Guide Trailers Фото: youtube.com/ TV Guide Trailers
Фото: youtube.com/ TV Guide Trailers

Сериал "Террор", который теперь, согласно новым веяниям в индустрии, будет антологией, обзавелся трейлером второго сезона. Атмосферный, хотя и не вызывающий особой дрожи в коленях, ролик шоу доступен на YouTube-аккаунте канала AMC.

Действие второго сезона перенесется на век вперед от первого - в годы Второй мировой войны, в американский лагерь для интернированных японцев.

Фото: youtube.com/ FoxSearchlight
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Главному герою, Честеру Накаяме (Дерек Мио, "Кости", "Доктор Хаус") предстоит разбираться с чередой загадочных смертей. Виной которым - очередное чудовищное создание (авторы пообещали придерживаться именно такой сюжетной канвы).

Авторы - Александр Ву ("Настоящая кровь") и Макс Боренстайн (новые "Годзиллы", "Конг: Остров Черепа"). Дэн Симмонс и Ридли Скотт - по-прежнему продюсеры шоу.

Премьера второго сезона, состоящего из десяти эпизодов, состоится 12 августа. Заметим, что по итогам пресс-показов стартовый эпизод сезона взял рейтинг в 9.9.

Наш отзыв на первый, в основу которого лег одноименный хоррор-бестселлер Симмонса, - здесь.

Кстати, в пока неопределенном будущем нас ждет сериал по другому знаковому роману Дэна Симмонса - эпосу "Гиперион".

Ранее сообщалось, что вышел финальный трейлер третьего сезона "Очень странных дел".

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