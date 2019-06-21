Вышел трейлер второго сезона "Террора"

Сериал "Террор", который теперь, согласно новым веяниям в индустрии, будет антологией, обзавелся трейлером второго сезона. Атмосферный, хотя и не вызывающий особой дрожи в коленях, ролик шоу доступен на YouTube-аккаунте канала AMC.

Действие второго сезона перенесется на век вперед от первого - в годы Второй мировой войны, в американский лагерь для интернированных японцев.

Главному герою, Честеру Накаяме (Дерек Мио, "Кости", "Доктор Хаус") предстоит разбираться с чередой загадочных смертей. Виной которым - очередное чудовищное создание (авторы пообещали придерживаться именно такой сюжетной канвы).

Авторы - Александр Ву ("Настоящая кровь") и Макс Боренстайн (новые "Годзиллы", "Конг: Остров Черепа"). Дэн Симмонс и Ридли Скотт - по-прежнему продюсеры шоу.

Премьера второго сезона, состоящего из десяти эпизодов, состоится 12 августа. Заметим, что по итогам пресс-показов стартовый эпизод сезона взял рейтинг в 9.9.

Наш отзыв на первый, в основу которого лег одноименный хоррор-бестселлер Симмонса, - здесь.



Кстати, в пока неопределенном будущем нас ждет сериал по другому знаковому роману Дэна Симмонса - эпосу "Гиперион".

Ранее сообщалось, что вышел финальный трейлер третьего сезона "Очень странных дел".