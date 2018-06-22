Сериал "Террор" продлен на второй сезон: о чем он расскажет

AMC продлил сериал "Террор" на второй сезон, который превратит шоу в антологию и будет посвящен новой теме и героям.

По данным портала Slashfilm, шоураннер первого сезона Су Хью и создатель Дейв Кайганич не вернутся во втором сезоне, т.к. они "измотаны" и с удовольствием бы занялись чем-либо менее масштабным.

Поэтому, очевидно, над новой главой будет работать иная команда, которую будет возглавлять Александр Ву, исполнительный продюсер.

Сюжет второго сезона будет разворачиваться в Америке во время Второй мировой войны и будет посвящен необычному призраку, который терроризирует людей в Южной Калифорнии, охватывая территорию от японско-американского кампуса до лагеря интернированных заключенных.

События будут происходить до появления военных конфликтов в Тихом океане.

По словам продюсера Макса Боренштейна, тема интернирования до сих является одной из самых болезненных и мрачных тем американской истории, поэтому вновь обсудить ее, особенно учитывая непростую современную ситуацию, будет крайне актуально.

Александр Ву подтверждает его слова, добавляя, что работать с азиатскими актерами над этим проектом, который посвящен сложной теме и касается непосредственно их исторического прошлого, - это одновременно грандиозно и унизительно.

Ридли Скотт по-прежнему остается продюсером шоу. Возвращение "Террора" состоится в 2019 году, запланировано 10 эпизодов.