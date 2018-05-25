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Ридли Скотт внезапно предложил продлить сериал "Террор"

Новость 25.05.2018, 14:07 | Текст: Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Series Trailer MP
Фото: youtube.com/ Series Trailer MP

https://rg.ru/2018/05/11/prodiuser-rasskaza-sluzhanki-sekret-uspeha-v-elizabet-moss.html

Ридли Скотт, один из исполнительных продюсеров сериала AMC "Террор", выступил с любопытной инициативой. Как сообщает The Wrap, знаменитый британец предложил каналу продлить шоу на второй сезон - и на этом не останавливаться.

Несмотря на то, что адаптация одноименного романа американского писателя Дэна Симмонса заметно отличается от первоисточника (это касается и финала), оба произведения являются вполне законченными, так что идея развивать сериал дальше стала действительно неожиданной.

Разумеется, речь идет об антологии - если решение не закрывать проект будет принято, он поведает нам совершенно новые истории. Со старой покончено, и ее развязкой шоураннеры, по собственному признанию, "очень гордятся". А Ридли Скотт и вовсе считает, что сериал удался лучше любого хоррора.

Фото: kinopoisk.ru
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"Мы вновь обратились к AMC с предложением сделать второй сезон, совсем не обязательно основанный на той же сюжетной линии", - заявил Скотт.

"Так что следующая цель - появление другого шоу, почти с совсем иным сюжетом. Мне кажется, наше плавание с AMC удалось. И я думаю, что им хочется еще", - подытожил он.

Недавно вышедший стартовый сезон "Террора", как и книга-первоисточник, основан на реальных событиях и повествует о пропавшей в Арктике в середине XIX века британской морской экспедиции. По сюжету моряков преследует кровожадный мифический монстр.

Главные роли в сериале исполнили Джаред Харрис ("Корона", "Шерлок Холмс"), Тобайас Мензис ("Игра престолов", "Нефть", "Мюнхен", "Рим"), Киран Хайндс ("Игра престолов", "Рим", "Черное зеркало", "Доктор Кто") и другие.

Американский телеканал AMC подарил миру множество популярных сериалов, включая такие, как "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу", "Безумцы", "Сын", "Проповедник", "Ходячие мертвецы" и "Бойся ходячих мертвецов".

Отметим, что случаи продолжения многосерийных экранизаций после того, как оригинальный сюжет исчерпался, в последнее время нередки. Например, "Рассказ служанки" по роману Элизабет Мосс успешно выходит сейчас на малые экраны со вторым сезоном (уже известно, что будет и третий). Правда, там основная линия книги получила развитие. Можно также вспомнить резонансный сериал "13 причин почему".

Подробнее о первом сезоне "Террора" читайте в нашей рецензии.

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