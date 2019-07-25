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Опубликован трейлер российского сериала "Чернобыль"

Новости
    25.07.2019, 11:10
Текст:   Олег Усков

В Сети опубликован 3,5-минутный трейлер российского сериала "Чернобыль". Про который уже на данном этапе уверенно можно сказать следующее: актерская игра в шоу - на уровне российских сериалов средней руки.

При этом ситуацию очевидно усугубляет пресловутый одноименный сериал зарубежных деятелей ТВ. Снабженный разлапистой клюквой, попрекаемый смертными грехами, и получивший высочайшие рейтинги. Поскольку, несмотря на множественные огрехи и режущие глаз "ляпы" и фантазии, позже оправданные авторами художественным подходом к работе, чего было у продукта HBO не отнять, так это эффектности.

Меж тем "Чернобыль" НТВ авансом получает уничижительные оценки, негативные комментарии и рекордное соотношение "дизлайков" к "лайкам". С обобщениями в духе "Стыдно за тех, кто это снял", "Пожалуйста, не выпускайте его на экраны", "Для кого этот сериал?" - и погрубее.

В российском "Чернобыле" заявлены двенадцать эпизодов.

В главных ролях - Игорь Петренко, Надежда Михалкова, Дмитрий Ульянов, Мария Андреева.

Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland
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Режиссер - Алексей Мурадов ("Власик. Тень Сталина", "Жуков"). Сценарий - Валентин Спиридонов ("Черные бушлаты", "Я - Вольф Мессинг").

Примечательно, что изначально ролик был опубликован на YouTube-канале актера Петренко, но почти сразу оттуда удален. И хищно перезалит другими пользователями.

Ранее сообщалось про предстоящий полнометражный фильм о Чернобыльской катастрофе - от Данилы Козловского.

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