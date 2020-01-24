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24.01.2020 12:49
Рубрика: Спорт

Действующий рекордсмен мира из Ирана готовится к сезону в России

Текст: Дмитрий Ключевский
Действующий рекордсмен мира в лазании на скорость (5,48 секунды) Реза Алипуршеназандифар из Ирана готовится к новому сезону в России, сообщили в Федерации скалолазания России

Местом для подготовки он выбрал Тюмень, за которой закрепился статус одной из сильнейших школ скоростного лазания в России и мире. Здесь располагаются два полноценных 15-метровых эталона по две дорожки, соответствующие международным стандартам проведения соревнований.

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- Обычно я тренируюсь дома, но в этом году решил сделать по-другому. Я поехал в Тюмень, потому что знал, что здесь есть отличные условия для скорости. Хороший зал. Здесь можно не только тренироваться. Он готов к большим соревнованиям. И самое главное: здесь есть мои друзья, российские скалолазы, - рассказал иранский рекордсмен.

Реза Алипуршеназандифар тренируется самостоятельно по собственной программе. Нередко ему приходится прерывать занятия: он пользуется популярностью у местных любителей скалолазания всех возрастов, которые с удовольствием фотографируются с ним на память.

Отметим, что Реза - далеко не первый иностранный гость на тюменском скалодроме. Например, минувшей весной здесь тренировалась индонезийка Ариэс Сусанти Рахайю, которая позже установила новый мировой рекорд в лазании на скорость среди женщин (6,995 секунды).

Справка "РГ"

Лазание на скорость - самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез 15-метровую вертикальную трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты лазания необходима еще и концентрация внимания: на старте - не допустить фальстарта и на финише - зафиксировать прохождение трассы, хорошенько "стукнув" по финишной кнопке.

Скалолазы готовятся к олимпийскому отбору

Соревнования проводятся в два этапа. Изначально все участники проходят квалификацию. Каждый претендент имеет по две попытки, чтобы показать лучшее время. По результатам этого раунда определяются 16 сильнейших спортсменов, которые продолжают борьбу в формате парных гонок. На пути к золоту необходимо преодолеть 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал. Бронзу разыгрывают спортсмены, проигравшие в полуфиналах. В современном варианте соревнования чаще всего проводятся с автоматической верхней страховкой.

С 2005 года соревнования в скорости проходят на стандартизированных эталонных трассах (рекордный формат).

На эталонных трассах регистрируется рекорд мира. С 30 апреля 2017 года рекорд среди мужчин принадлежит Резе Алипуршеназандифару (Иран) - 5,48 секунды. Среди женщин достижение принадлежит Ариэс Сусанти Рахайю (Индонезия) - 6,995. Она стала первой женщиной, выбежавшей из семи секунд 19 октября 2019 года на Кубке мира в Сямыни (Китай).

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