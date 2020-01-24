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24.01.2020 07:33
Рубрика: Общество

Диетолог назвала отравляющие организм "полезные" продукты

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалист по питанию Баварского потребительского центра Даниэла Крел объяснила, в каких случаях рыба, овощи и другая пища, которую часто рекомендуют включить в рацион, может навредить здоровью.

Фото: npdesignde / istock
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В список попали консервированные помидоры. Как отметила диетолог, а таком продукте ликопина (антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, укрепляет иммунную систему и даже снижает риск развития рака) больше, чем в свежих овощах.

- Однако в консервированном продукте проблема в самой банке. Ее внутреннее покрытие содержит бисфенол А. Попадая в еду, он может спровоцировать нарушение гормонального баланса и другие проблемы со здоровьем, - отметила эксперт.

Также она посоветовала с осторожностью относится к некоторой рыбе (особенно к рыбе-меч и тунцу) - источнику незаменимых омега-3 жирных кислот. Помимо полезных веществ в ней может содержаться ртуть. Ее количество зависит в том числе от возраста рыбы.

Фото: iStock
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Кроме того, стоит иметь ввиду, что часто для выращивания лосося используются антибиотиками и пестициды. Поэтому надо покупать рыбу в проверенных местах.

Не рекомендует Даниэла Крел регулярно есть рис. По словам специалиста, в очищенном рисе почти нет каких-либо ценных вещей, зато может присутствовать мышьяк, который зачастую попадает в окружающую среду через сточные воды и удобрения.

Любителям гарнира специалист посоветовала отдать предпочтение цельнозерновому бурому или дикому рису, в котором много клетчатки, витаминов и минералов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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