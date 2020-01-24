Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции

Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс. Это первый случай проявления болезни в Европе. Ранее сообщалось об вспышках в странах Восточной Азии и в США.

Информацию о заражении подтвердила министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен, но не указала, откуда прибыли заболевшие и как оценивают их состояние врачи.

Напомним, что первые сообщения о коронавирусе появились в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, а в первые дни января уже можно было говорить о десятках заболевших. Власти страны распорядились ограничить передвижение в зараженном регионе и отменили связанные с празднованием лунного Нового года мероприятия.

По последним данным, всего от болезни скончались более 20 человек, а заражены свыше 800.