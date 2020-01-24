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24.01.2020 09:26
Рубрика: В мире

Двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество в США

Текст: Владимир Шилов

Попытка кражи денег с банковских карт в США обернулась длительными тюремными сроками для двух граждан РФ. Суд во Флориде признал виновными в мошенничестве братьев Игоря и Дениса Грушко и приговорил их к 12 годам заключения.

Экс-конгрессмен США обвинен в мошенничестве

Как сообщает прокуратура Южного округа штата, в ходе обыска у россиян, проживающих в городе Форт-Лодердейл, нашли специальное оборудование для кражи данных карт и производства их дубликатов: считывающие устройства для установки на платежные терминалы и скрытые камеры.

Местные правоохранительные органы в прошлом году предъявили гражданам РФ обвинения в производстве фальшивых карт и краже личной информации с отягчающими обстоятельствами.

В мире США Россия и США

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