Эксперимент по смене специальности в вузах запустят в 2021 году

Напомним, о необходимости такого варианта в образовательной траектории студентов говорил в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

По словам Кресса, в правительстве обсудят этот вопрос в I квартале нынешнего года. "Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну", - цитирует Кресса издание.

По мнению экспертов, возможный вариант развития событий - появление в России системы образования "2+2+2", когда студент не только может определиться со своей профессией после второго курса, но и уточнить ее после окончания бакалавриата. Это поможет снизить количество отчислений из-за неверного выбора профессии сразу после школы. Подобная система используется в лучших университетах Европы, США, Китая и Японии, отмечает газета.