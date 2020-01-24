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24.01.2020 09:59
Рубрика: Общество

Эксперимент по смене специальности в вузах запустят в 2021 году

Текст: Мария Набиркина
Возможность после второго курса поменять направление обучения появится у студентов уже в следующем году, пишут "Известия" со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктора Кресса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, о необходимости такого варианта в образовательной траектории студентов говорил в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

Фото: Сергей Куксин
Какие важные изменения ждут школы и вузы

По словам Кресса, в правительстве обсудят этот вопрос в I квартале нынешнего года. "Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну", - цитирует Кресса издание.

По мнению экспертов, возможный вариант развития событий - появление в России системы образования "2+2+2", когда студент не только может определиться со своей профессией после второго курса, но и уточнить ее после окончания бакалавриата. Это поможет снизить количество отчислений из-за неверного выбора профессии сразу после школы. Подобная система используется в лучших университетах Европы, США, Китая и Японии, отмечает газета.

Общество Образование Законодательная власть Совет Федерации

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