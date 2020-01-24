Главный конкурс красоты Германии остался без мужчин в жюри

Устроители "Мисс Германия-2020" в этом году внесли революционные изменения в правила проведения этого конкурса. Выбирать "королеву красоты" в феврале предстоит жюри, в которое вошли исключительно женщины.

Как сообщает DW, они будут оценивать прежде всего интеллектуальные качества претенденток на почетный титул, а уже потом их внешние данные. Специально для этого организаторы отказались от дефиле в купальниках - его заменят на интервью с участницами, в ходе которых девушки расскажут о своих представлениях о жизни и увлечениях.

По мнению критиков, нововведения способны негативным образом отразиться на продажах рекламы и прав на телетрансляцию.

В конкурсе, который проходит с 1927 года, принимают участие 16 женщин - по числу федеральных земель ФРГ.