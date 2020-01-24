Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Затянувшийся "бракоразводный" процесс Великобритании и ЕС в пятницу стал на шаг ближе к окончательному завершению. Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали сегодня соглашение об условиях Brexit.

"Я вместе с Урсулой фон дер Ляйен подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники", - написал в пятницу Мишель в Twitter.

Ожидается, что депутаты Европарламента проведут голосование по данному соглашению на следующей неделе. После этого стороны обменяются ратификационными документами. Формально Великобритания сможет покинуть "единую Европу" только 31 января.