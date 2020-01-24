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24.01.2020 02:11
Рубрика: В мире

Хакеры нарушили работу правительственных сайтов Греции

Власти Греции сообщили, что правительственные сайты страны подверглись кибератаке. Хакеры использовали метод DDoS, пишет РИА Новости.

Фото: iStock
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"Сразу же были активированы контрмеры по ограничению трафика. К работе приступили специалисты по устранению таких инцидентов", - рассказал представитель кабмина Стелиос Петсас. Он отметил, что за минувшую неделю это уже вторая атака на греческие правительственные интернет-ресурсы.

В пятницу, 17 января, хакеры взломали сайты Национальной службы разведки Греции, министерства иностранных дел, парламента, министерства финансов, афинской биржи.

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