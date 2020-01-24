Хакеры нарушили работу правительственных сайтов Греции

Власти Греции сообщили, что правительственные сайты страны подверглись кибератаке. Хакеры использовали метод DDoS, пишет РИА Новости.

"Сразу же были активированы контрмеры по ограничению трафика. К работе приступили специалисты по устранению таких инцидентов", - рассказал представитель кабмина Стелиос Петсас. Он отметил, что за минувшую неделю это уже вторая атака на греческие правительственные интернет-ресурсы.

В пятницу, 17 января, хакеры взломали сайты Национальной службы разведки Греции, министерства иностранных дел, парламента, министерства финансов, афинской биржи.