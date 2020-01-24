Херманн выиграла гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Словении

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн выиграла индивидуальную гонку на 15 км на этапе Кубка мира, который проходит в Словении.

В пятницу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, прошла индивидуальная гонка на 15 км у женщин. После оглушительного провала женской команды в Рупольдинге особых иллюзий относительно выступления россиянок не возникало. На фоне большинства ведущих биатлонисток скоростные возможности отечественных спортсменок оставляют желать большего.

Победу в гонке отпраздновала немка Херманн. На преодоление дистанции она потратила 41 минуту 33,4 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Шведка Ханна Эберг заработала одну штрафную минуту и в итоге проиграла победительнице 59,2 секунды. Третий результат у француженки Анаис Бескон, которая отстреляла чисто, но ходом проиграла Херманн 1 минуту 15,7 секунды.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Несмотря на то, что она стреляла без промахов, она уступила ставшей первой немке 2 минуты 59,5 секунды. Лариса Куклина финишировала на 13-й позиции, Кристина Резцова стала 27-й. Лидер российской команды в прошлом сезоне Екатерина Юрлова-Перхт финишировала с 35-м временем, уступив Херманн почти пять с половиной минут. Хуже остальных выступила Светлана Миронова, допустившая по ходу гонки сразу семь промахов. В итоге она показала 67-й результат, проиграв более восьми минут.