Huawei привезла в Россию новую линейку доступных ноутбуков. Названы цены

Компания Huawei объявила о запуске в России новой серии ультралёгких ноутбуков MateBook D с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма.

Одна из ключевых особенностей новых устройств - функция расширенной кроссплатформенной совместимости для одновременной работы на нескольких девайсах. Она называется Multiscreen Collaboration (Huawei Share), с ее помощью удобно подключать смартфон к ноутбуку для переноса файлов и работы на едином экране. Для реализации этой возможности на смартфоне должна быть установлена версия прошивки не ниже EMUI 10.

Как и другие модели MateBook, новинки оснащены экранами FullView. Благодаря тонким рамкам дисплеи занимают 84 и 87 процентов поверхности соответственно. Используются IPS-матрицы с разрешением Full HD (1920×1080), обеспечивающие обзор под углами до 178 градусов.

Лэптопы построены на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 5 3500U (за работу с графикой отвечает AMD Radeon Vega 8), оснащаются двухканальной оперативной памятью DDR4 объёмом до 8 Гбайт, в качестве накопителя используются SSD с PCIe интерфейсом.

Производитель обещает хорошую автономность - до 9,5 часов работы без подзарядки в режиме демонстрации видео в формате 1080p.

Старт продаж в России намечен на 14 февраля, предзаказ станет доступен уже 7 февраля. Стоимость новых Huawei MateBook D составит 44 990 рублей (8 ГБ + 256 ГБ) и 47 990 рублей (8 ГБ + 512 ГБ) в зависимости от диагонали экрана. Конкурентов в этом ценовом сегменте хватает, но китайская компания в продвижение своих продуктов делает упор на использование собственной экосистемы и компактность.