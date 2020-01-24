Юрий Лоза заподозрил, что его хотят отравить ядом кураре

Советский, российский музыкант, видный киноман и эксперт Юрий Лоза вновь взбудоражил своих Facebook-подписчиков, рассказав про полученный зловещий анонимный конверт.

"Не знаю, как вы, а я неожиданностей не люблю. Как со знаком "минус", так и со знаком "плюс", - признался Юрий. Пояснив, что у него даже музыканты в коллективе "строго придерживаются принципа - "сначала завизируй, а потом импровизируй".

Что, возможно, возрастное, конечно, хотя, скорее всего, "просто свойство характера".

Поводом же к посту послужило вчерашнее энигматичное событие в жизни певца - вернувшись домой, он увидел воткнутый в дверь "нестандартный конверт", на котором значится имя Юрия, а внутри "что-то лежит". И как конверт от инкогнито очутился в двери музыканта - никто не знает: "Консьерж говорит, что отлучался лишь один раз и всего на 15 минут". Как проницательно предположил Лоза, именно этот промежуток неизвестный(ая) подкараулил(а), дабы и подбросить.

Лоза заверил юзеров: он не знает, что в пакете. "Я его, конечно, не открывал и не собираюсь", - уточнил осторожный автор-исполнитель. Добавив, что если отправитель в ближайшее время не даст о себе знать, то конверт отправится на помойку. "Даже если там чек на огромную сумму, лучше не рисковать", - уверен Юрий. Поскольку "он вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре".

"Как говорится, бережёного Бог бережёт", - подытоживает Лоза. Игнорируя тот очевидный факт, что на помойке предположительно смертоносный пакет может быть кем-то найден и безалаберно вскрыт.

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