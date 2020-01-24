Как вертолет Ми-6 помогал сбивать американские "Фантомы" во Вьетнаме

Советские многоцелевые тяжелые вертолеты Ми-6 активно использовались во вьетнамских военно-воздушных силах в годы отражения агрессии США.

В Сети можно увидеть фотографии, на которых вьетнамские "шестерки" перевозят боевые самолеты. Например, МиГ-17. Благодаря использованию грузоподъемных вертолетов, истребители рассредоточивались по различным хорошо замаскированным площадкам, а затем внезапно атаковали американские Ф-105 "Тандерчиф", Ф-4 "Фантом" II и других агрессоров, вторгавшихся в воздушное пространство страны, нанося им серьезные потери. Аналогичным образом перебрасывали и более тяжелые МиГ-21.

На то время они являлись одними из самых грузоподъемных винтокрылых машин в мире. При собственноq массе до 44 000 кг могли перевозить внутри фюзеляжа до 12 тонн различных грузов и 8 тонн - на внешней подвеске.

В десантном варианте в них помещалось 70 полностью экипированных военнослужащих или около четырех десятков санитарных носилок.

Благодаря двум газотурбинным двигателям Д-25В мощностью 5 500 л.с., они были способны развивать максимальную скорость до 340 км/ч. Крейсерская же доходила до 250 км/ч.

С грузом в 8 тонн эта модель была способна пролететь 620 км. Динамический потолок достигал 4 500 м.

Вертолет был вооружен крупнокалиберным пулеметом А-12,7 (такой же устанавливался на Ми-24А) с боекомплектом 200 патронов.

Экипаж насчитывал 5 человек.

Ми-6 стали поставлять в Северный Вьетнам в середине 60-х годов. Всего десять таких "вертушек" сыграли значительную роль в обеспечении деятельности ВВС этого небольшого государства.

По некоторым данным, в 80-е годы Ми-6 использовались в Камбодже, где велись операции против бандформирований полпотовцев.

В настоящее время эти вертолеты выработали свой ресурс и выведены из эксплуатации. Их можно увидеть только в музеях.