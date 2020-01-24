Какие фрукты чаще всего покупают россияне

Эксперты провели анализ на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к системе "Такском".

Как сообщила RT бренд-менеджер Полина Калабухова, всего было проанализировано более 17 миллиардов кассовых чеков.

В итоге лидером в рейтинге популярности в 2019 году среди фруктов стал банан. Яблоко заняло второе место. На третьем - апельсин. Далее идут лимон, мандарин и виноград. В десятку вошли также груша, гранат, персик и киви.

На первом месте среди овощей оказался картофель. За ним следует огурец, и только потом морковь, капуста, лук, помидор и свекла - борщевой набор. На восьмом месте баклажан, на девятом - перец. Десятку замыкают грибы.