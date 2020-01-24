Компания SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками

Плохая погода помешала компании SpaceX запустить ракету-носитель Falcon 9 c 60 микроспутниками. "Из-за неблагоприятных метеоусловий мы перенесли запуск на 27 января", - говорится в распространенном пресс-релизе.

Напомним, на околоземной орбите планируют разместить большое количество малых спутников (весом до 500 кг), что позволит обеспечить широкополосным (высокоскоростным) интернетом всех желающих. Скорость составит 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

По предварительной оценке, размещение на орбите 11 тысячи спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.