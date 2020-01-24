Космонавты с МКС поздравили ученых с Днем белорусской науки

Академия наук Беларуси в эти дни продолжает получать букеты поздравлений с профессиональным праздником национальных исследователей, в том числе, и из открытого космоса. С борта Международной космической станции научную общественность Союзного государства приветствовали и российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка.

"Космическая отрасль Беларуси уверенно развивается, - отметил Александр Скворцов. - Освоено производство целого ряда высокотехнологичных систем, компонентов, материалов для космической техники. Совместно с российскими коллегами создается новый российско-белорусский аппарат дистанционного зондирования Земли. Приборы, созданные белорусскими учеными, успешно используются на МКС".

Их имена вписаны золотыми буквами в мировую науку, добавил Олег Скрипочка. Он пожелал коллегам-исследователям "находить ответы на самые сложные вопросы. Пусть здоровье, счастье и благополучие всегда будут с вами и вашими семьями".

Стоит напомнить, что белорусские ученые участвовали и в создании оптоэлектронных и радиотехнических систем измерений, фото астрономических установок и комплексов обработки всех видов изображений. В Минске проводились исследования низкотемпературной плазмы, а обшивка космических кораблей до сих пор создается на основе технологий, конструкторские разработки, совершенные в республике.

Беларусь гордится и своими покорителями околоземного пространства. Среди них - легендарный космонавт Петр Климук, совершивший свой первый полет еще сорок шесть лет назад. Несколько раз отправлялись в космическую одиссею Олег Новицкий и Владимир Коваленок.