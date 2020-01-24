Козак, Орешкин и Мединский получили назначения в администрации президента

Три бывших члена правительства - Дмитрий Козак, Максим Орешкин, Владимир Мединский получили назначения в Кремле. Президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Глава государства увеличил количество заместителей руководителя администрации президента с двух до трех. Напомним, что у Антона Вайно также есть два первых заместителя и один заместитель с функциями пресс-секретаря.

На новую должность глава государства назначил Дмитрия Козака. Бывший вице-премьер в правительстве курировал промышленность и топливно-энергетический комплекс.

В команде президента продолжат государственную службу и два экс-министра. Максим Орешкин более трех лет возглавлял министерство экономического развития. В Кремле его профиль, скорее всего, не изменится. Предыдущий помощник главы государства по экономике Андрей Белоусов несколькими днями ранее как раз перешел в правительство в качестве первого вице-премьера.

Экс-министр культуры Владимир Мединский тоже назначен помощником президента и продолжит курировать сферу, которой в правительстве посвятил почти восемь лет. Во всяком случае, сам Путин во время встречи со студентами российских вузов в Сочи пообещал поговорить об этом с бывшим министром и обратить внимание, например, на положение в стране фольклора.