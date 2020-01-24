Лукашенко: Наука Беларуси способна решить самые амбициозные задачи

Самые амбициозные задачи по плечу ученым Беларуси, говорится в тексте приветственного адреса Александра Лукашенко, который он направил деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования в связи с их профессиональным праздником в предстоящее воскресенье, сообщает пресс-служба руководителя государства.

Текст послания зачитал 24 января первый заместитель главы его администрации Максим Рыженков на торжественном собрании в Академии наук. "Наши исследования и разработки в самых передовых и востребованных сферах находят широкое практическое применение не только в республике, но и далеко за ее пределами, - говорится в поздравлении. - Каждый ваш успех, непрерывное приумножение знаний, общественно значимые результаты новых достижений - это национальное богатство, триумф всего белорусского народа".

Глава государства поблагодарил ученых за постоянный исследовательский поиск, верность традициям и избранной профессии, а также пожелал всем крепкого здоровья, творческого долголетия и ярких научных открытий. "Убежден, что отечественной науке по силам решить самые амбициозные задачи на благо родной страны", - подчеркнул Лукашенко.