В мире
24.01.2020 15:30
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

Максимально отказаться от жесткого пластика, дав зеленый свет производству экологически чистого упаковочного материала, поручил правительству Беларуси Александр Лукашенко. Это задания он сформулировал 24 января в могилевском районном центре Шклов, посещая местный завод газетной бумаги, передает пресс-служба главы государства.
Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
БЕЛТА

Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией. Особо его заинтересовала бумажная упаковка: завод производит ее в большом количестве и для самых различных целей. "В связи с тем, что я не отступлю от своего поручения по замене пластика на бумагу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Фото: iStock
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В отдельных сферах, уточнил он, необходимо вообще запретить пластиковую упаковку. Правда, кроме тех производств, на которых без нее не обойтись. "Допустим, есть пластиковые ящики для яблок - они прочные, долговечные. Им быть. И потом - их же легко переработать, если нужно", - привел пример руководитель страны. Все остальное он потребовал заменить экологически безвредными материалами.

Президент также обратил внимание на необходимость строительства мусороперерабатывающих заводов: "В области не должно быть мусорных полигонов. Надо переработать весь мусор. Это железное поручение. Надо записать его со сроками, чтобы в правительстве знали, что нам надо уйти от жесткого пластика", - подвел черту дискуссии белорусский лидер.

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