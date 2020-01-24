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Рубрика: В мире

Мадуро пообещал правосудие всем врагам Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заверил, что правосудие свершится над врагами страны, ратующими за военную интервенцию и введение санкций против Каракаса. Глава государства также выразил благодарность венесуэльскому народу, который "преподал урок американскому империализму".

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По словам Мадуро, представители оппозиции присвоили себе более 500 миллионов долларов, которые им были выделены Соединенными Штатами в 2019 году. "Уже и в Белом доме говорят о безостановочной коррупции со стороны оппозиционеров Гуайдо", - цитирует ТАСС лидера боливарианского государства.

Напомним, в Венесуэле 21 января 2019 года начались протесты против Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. По данным ЦИК, за него проголосовали более 60 процентов избирателей, имеющих право голоса. Несмотря на это председатель Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. США и ряд других стран Запада заявили о его признании. Россия, Китай, Турция поддержали Мадуро как легитимного президента.

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