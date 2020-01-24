Мадуро пообещал правосудие всем врагам Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заверил, что правосудие свершится над врагами страны, ратующими за военную интервенцию и введение санкций против Каракаса. Глава государства также выразил благодарность венесуэльскому народу, который "преподал урок американскому империализму".

По словам Мадуро, представители оппозиции присвоили себе более 500 миллионов долларов, которые им были выделены Соединенными Штатами в 2019 году. "Уже и в Белом доме говорят о безостановочной коррупции со стороны оппозиционеров Гуайдо", - цитирует ТАСС лидера боливарианского государства.

Напомним, в Венесуэле 21 января 2019 года начались протесты против Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. По данным ЦИК, за него проголосовали более 60 процентов избирателей, имеющих право голоса. Несмотря на это председатель Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. США и ряд других стран Запада заявили о его признании. Россия, Китай, Турция поддержали Мадуро как легитимного президента.