Новости

Росстат: Численность населения России снижается два года подряд 18:15
В Архангельске покажут "шумовой" спектакль по Федору Абрамову 18:14
Ленинградский зоопарк показал, как бы вели себя звери в соцсетях 18:12
Невролог объяснила, почему люди чувствуют боль по ночам 18:12
Посольство: Граждане России не пострадали при стрельбе в Германии 18:09
Глава МЧС осудил главу Чувашии, заставившего прыгать пожарного за ключами 17:57
Почему президент Беларуси не пользуется смартфоном, но агитирует за личные усадьбы 17:55
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца 17:50
Мантуров: Десять газовозов для "Арктик СПГ-2 будут построены за рубежом 17:47
Песня "Тату" "Я сошла с ума" стала "платиновой" в Великобритании 17:45
В Карелии мужчина умер, не дождавшись "скорой" 17:37
В Лондоне установят сеть видеокамер по распознаванию лиц 17:31
Реестр производителей органической продукции запустят через неделю 17:19
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе 17:13
СМИ: "Зенит" убедил Кокорина перейти в "Сочи" 17:09
Глава Забайкалья поможет многодетной семье, жившей в развалинах дома 17:05
Суд не продлил домашний арест главы донского минздрава 17:03
На Кубани спецназ снял видео в эпицентре боя за побережье 17:01
Трек нижегородского диджея попал в мировой чарт 17:00
В Подмосковье младенец отравился наркотиками 16:58
Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на "Дакаре" 16:49
На Кубани поймали аферистку, укравшую у пенсионеров 7 млн рублей 16:47
В Петербурге арестованы подозреваемые в миллионной автоподставе 16:46
Юрий Лоза заподозрил, что его хотят отравить ядом кураре 16:45
Три футболиста ФК "Машук-КМВ" дисквалифицированы за ставки 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
24.01.2020 17:47
Рубрика: Экономика

Мантуров: Десять газовозов для "Арктик СПГ-2 будут построены за рубежом

Текст: Сергей Тихонов

Глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что "Новатэк" закажет 10 судов-газовозов за границей для своих новых проектов по сжижению газа. Таким образом, уже к 2024 году российская компания будет в полном объеме обеспечена транспортными мощностями для торговли сжиженным природным газом (СПГ).

"Действительно, "Новатэк" на правительственном уровне получил разрешение построить 10 дополнительных газовозов на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 годах. Такое решение было принято, исходя из того, что в этот период ССК "Звезда" уже будет загружена заказами по строительству 15 судов-газовозов в интересах проекта "Арктик СПГ-2", - сказал Денис Мантуров.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Россия может самостоятельно достроить "Северный поток-2"

Глава ведомства подчеркнул, что такое разрешение было выдано компании в интересах развития отечественной СПГ индустрии, чтобы искусственно не занижать производство и экспорт.

"Учитывая интересы российской компании на мировом рынке СПГ и стратегическую важность проекта для укрепления позиций России в энергетическом секторе, было бы неправильно лишить компанию возможности обеспечить перевозку СПГ в объемах, планируемых к реализации", - сказал Мантуров.

Министр отметил, что "Новатэк" не отказывается и от последующего строительства газовозов на российской верфи. "В планах компании - строительство дополнительных судов-газовозов на ССК "Звезда" в период 2026-2030 гг. Ожидается, что соответствующее соглашение о резервировании мощностей судостроительного комплекса может быть подписано в 2022 году", - пояснил глава Минпромторга.

Помимо завода "Арктик СПГ-2", три линии которого совокупной мощностью 19,8 млн тонн в год должны запуститься в 2023-26 годах, в планах "Новатэка" - ввод в эксплуатацию в этом году 4-й линии на "Ямал СПГ" мощностью 0,9 млн тонн, а также в 2022-23 годах - "Обского СПГ" мощностью 4,8 млн тонн. После этого совокупная мощность проектов компании превысит 42 млн тонн СПГ. Кроме того, в ее планах уже есть строительство "Арктик СПГ-1", инвестиционное решение по которому должно быть принято до конца 2023 года.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Новак: "Северный поток-2" будет запущен до конца 2020 года

В свете выданного разрешения весьма серьезно встает вопрос о возможных санкциях со стороны США в отношении отечественной СПГ отрасли. Вашингтон активно лоббирует свой сжиженный газ на мировых рынках и даже особо не скрывает, что санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" связаны с интересами американских производителей СПГ. Против российского сжиженного газа США пока санкции не принимали, за исключением ограничений в отношении зарубежных СПГ проектов российских компаний (таких действующих проектов пока нет). Но вполне резонно предположить, что Белый Дом может опять использовать политическую силу для давления на рынки и, как и в случае с "Северным потоком-2", будут "бить" не по российским компаниям, а их зарубежным партнерам. Впрочем, пока это только абстрактная опасность.

"Риск санкций появится тогда, когда США почувствуют угрозу своим стратегическим и бизнес-интересам со стороны российских СПГ проектов. Пока это не обсуждается в публичной повестке в Вашингтоне даже в качестве опции", - подчеркнул замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минпромторг Компании Нефть и газ НоваТЭК

Главное сегодня

Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта
Минкомсвязь опровергла данные о списке бесплатных интернет-ресурсов
Глава МЧС осудил главу Чувашии, заставившего прыгать пожарного за ключами
Инициативу Путина по саммиту постоянных членов Совбеза поддержали в ООН
Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку