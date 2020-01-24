Мантуров: Десять газовозов для "Арктик СПГ-2 будут построены за рубежом

Глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что "Новатэк" закажет 10 судов-газовозов за границей для своих новых проектов по сжижению газа. Таким образом, уже к 2024 году российская компания будет в полном объеме обеспечена транспортными мощностями для торговли сжиженным природным газом (СПГ).

"Действительно, "Новатэк" на правительственном уровне получил разрешение построить 10 дополнительных газовозов на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 годах. Такое решение было принято, исходя из того, что в этот период ССК "Звезда" уже будет загружена заказами по строительству 15 судов-газовозов в интересах проекта "Арктик СПГ-2", - сказал Денис Мантуров.

Глава ведомства подчеркнул, что такое разрешение было выдано компании в интересах развития отечественной СПГ индустрии, чтобы искусственно не занижать производство и экспорт.

"Учитывая интересы российской компании на мировом рынке СПГ и стратегическую важность проекта для укрепления позиций России в энергетическом секторе, было бы неправильно лишить компанию возможности обеспечить перевозку СПГ в объемах, планируемых к реализации", - сказал Мантуров.

Министр отметил, что "Новатэк" не отказывается и от последующего строительства газовозов на российской верфи. "В планах компании - строительство дополнительных судов-газовозов на ССК "Звезда" в период 2026-2030 гг. Ожидается, что соответствующее соглашение о резервировании мощностей судостроительного комплекса может быть подписано в 2022 году", - пояснил глава Минпромторга.

Помимо завода "Арктик СПГ-2", три линии которого совокупной мощностью 19,8 млн тонн в год должны запуститься в 2023-26 годах, в планах "Новатэка" - ввод в эксплуатацию в этом году 4-й линии на "Ямал СПГ" мощностью 0,9 млн тонн, а также в 2022-23 годах - "Обского СПГ" мощностью 4,8 млн тонн. После этого совокупная мощность проектов компании превысит 42 млн тонн СПГ. Кроме того, в ее планах уже есть строительство "Арктик СПГ-1", инвестиционное решение по которому должно быть принято до конца 2023 года.

В свете выданного разрешения весьма серьезно встает вопрос о возможных санкциях со стороны США в отношении отечественной СПГ отрасли. Вашингтон активно лоббирует свой сжиженный газ на мировых рынках и даже особо не скрывает, что санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" связаны с интересами американских производителей СПГ. Против российского сжиженного газа США пока санкции не принимали, за исключением ограничений в отношении зарубежных СПГ проектов российских компаний (таких действующих проектов пока нет). Но вполне резонно предположить, что Белый Дом может опять использовать политическую силу для давления на рынки и, как и в случае с "Северным потоком-2", будут "бить" не по российским компаниям, а их зарубежным партнерам. Впрочем, пока это только абстрактная опасность.

"Риск санкций появится тогда, когда США почувствуют угрозу своим стратегическим и бизнес-интересам со стороны российских СПГ проектов. Пока это не обсуждается в публичной повестке в Вашингтоне даже в качестве опции", - подчеркнул замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.