Ученые разобрали легенду о ночи Марии-Антуанетты перед казнью

Говорят, что в ночь перед казнью Мария-Антуанетта стала совершенно седой. Ученые Гарвардского университета проанализировали, каким образом сильный стресс может запустить резкое поседение волос.

Известно, что стресс провоцирует различные изменения в тканях. Пигментация волос, предположили сотрудники университета - это наиболее доступная возможность проследить данный механизм.

За основу исследования, опубликованного в журнале Nature, была взята гипотеза о том, что стресс провоцирует иммунную атаку на клетки, ответственные за выработку пигмента. Однако когда подобные мыши, лишенные иммунитета, продолжали седеть, ученые поняли, что это тупик. То же самое произошло и с исследованиями "гормона стресса" - кортизола. Когда мышам удалили надпочечники, вырабатывающие этот гормон, поседение не остановилось.

Постепенно ученые пришли к тому, что процесс запускает симпатическая нервная система, отвечающая за ответные реакции организма, а точнее, так называемая реакция "бей или беги". Это такое состояние, при котором весь организм мобилизуется для устранения возможной угрозы.

Нервные окончания разветвляются до каждого волосяного фолликула. Стресс заставляет клетки выделять норадреналин, который поглощают соседние клетки, отвечающие за пигментацию и регенерацию. Это вызывает их чрезмерную продуктивность и быстрое истощение резервов, в том числе - пигмента.

Как только эти клетки исчерпывают свой потенциал, то волосы седеют, процесс этот необратим. Ученые говорят, что эволюционный механизм "бей или беги" полезен для выживания животных, однако является стрессовой ситуацией, которая ведет к быстрому истощению клеток. Результаты исследования могут помочь в изучении воздействия стресса на различные органы и ткани и попытках обратить или изменить его разрушительные последствия, пишет MedicalXpress.