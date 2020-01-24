Сонная муха: нутрициолог раскрыла механизм привыкания к кофе

Кофеин, по данным ВОЗ, не входит в число веществ, вызывающих привыкание. Так почему же при отказе от традиционной чашки кофе по утрам у любителей напитка возникают дискомфортные ощущения?

"Кофеин - это химическое вещество по своей структуре похожее на нейротрансмиттер аденозин - тот, что отвечает за торможение нервной системы. Из-за такой похожести кофеин связывается с рецепторами нервных клеток, занимая место, которое ему совершенно не предназначено: туда должна "сесть" молекула аденозина", - заявила изданию KP.RU нутрициолог Мария Попова.

В итоге, когда молекулы покидают рецепторы, скопившийся аденозин выбрасывается в синаптическую щель в больших количествах, что вызывает усиленное торможение нервной системы. Именно поэтому резкий отказ от кофе "превращает" человека в сонную муху.

Неверно также, по мнению диетолога, утверждение, что кофеин вызывает гипертонию. Оказывается, что во время исследований "подопытные" волновались при виде врачей, а не из-за выпитого перед измерением давления кофе. Научные исследования показывают, что безопасная норма ежедневного потребления кофе - около 300 мг в сутки.

А вот приготовленный в турке кофе перед употреблением лучше пропустить через бумажный фильтр - салфетку. Данные, что нефильтрованный кофе негативно влияет на уровень плохого холестерина и маркеры воспаления действительно есть.