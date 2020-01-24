МИД: Среди заболевших коронавирусом в КНР нет россиян

На данный момент среди заболевших в Китае пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, российских граждан нет. Об этом сегодня заявили МИД РФ.

"По информации на 24 января, среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым коронавирусом, российских граждан нет", - констатировали в министерстве.

В ведомстве пообещали отслеживать ситуацию, а также поддерживать связь с российскими гражданами, находящимися в районах распространения заболевания.

Первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в центральной части Китая в конце прошлого года. В настоящее время число подтвержденных случаев заражения возросло до 876 человек, 26 человек умерли.