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24.01.2020 15:33
Рубрика: Экономика

Минфин может ограничить налог на выплаты накоплений в новой схеме

Текст: Игорь Зубков
При выборе гражданином единовременной выплаты накоплений в новой пенсионной схеме ему потребуется уплатить НДФЛ не со всей суммы накоплений, а только с инвестиционного дохода, полученного на сделанные взносы.

Такой вариант налогообложения единовременной выплаты в рамках гарантированного пенсионного капитала (ГПП) рассматривает Минфин, сообщают "Известия". В Минфине "РГ" сообщили, что решения по этому вопросу еще не приняты, законопроекты по ГПП пока дорабатываются (ранее ведомство планировало внести их в правительство в марте).

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В рамках ГПП выплаты должны начинаться через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - в зависимости от того, что наступит раньше. У гражданина будет выбор - просто получить все накопления разом или же получать регулярные (в стандартном варианте - пожизненные) выплаты. Чтобы стимулировать граждан к выбору регулярных выплат, Банк России и Минфин изначально предполагали, что в ином случае - при выборе единовременной выплаты - гражданину нужно будет уплатить НДФЛ, тем самым вернув предоставленный ранее налоговый вычет. Этот вычет является одним из главных стимулов для граждан участвовать в добровольной схеме - с каждого взноса на накопительный счет государство будет возвращать 13% (ставка НДФЛ).

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин

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