Минкомсвязь опровергла данные о списке бесплатных интернет-ресурсов

Список социально значимых бесплатных интернет-ресурсов еще только разрабатывается, пока он не составлен, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.

Перед этим издание "Известия" сообщило, что список таких сайтов подготовлен, и все они будут доступны с первого марта этого года.

По данным Минкомсвязи, операторы создали шаблон, форму предоставления данных об объеме трафика ресурсов и о потерях операторов в случае отказа от платы за трафик. Сейчас еще идет проработка различных подходов к тому, кто и как должен компенсировать выпадающие доходы операторам, о каких суммах идет речь и как оценить потери. Образец для заполнения - это еще не список, уточнили в ведомстве.

Идею обеспечения бесплатного доступа к социально значимым интернет-порталам высказал Владимир Путин во время послания Послания Федеральному собранию.