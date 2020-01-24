Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

Сотрудники органов внутренних дел, обеспечивающие охрану общественного порядка, и военнослужащие Росгвардии, проходящие службу в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, за сложность выполняемых задач будут получать ежемесячную надбавку в размере до 100 процентов оклада.

Соответствующие постановления правительства подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным. Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.

Принятые решения, ожидают в кабинете министров, способствуют повышению уровня социальной защищенности сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивающих общественный порядок.