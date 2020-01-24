Мозякин стал первым игроком КХЛ, забросившим 400 шайб

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал автором очередного рекорда в Континентальной хоккейной лиге. В матче против нижегородского "Торпедо" один из ветеранов лиги забросил свою четырехсотую шайбу в КХЛ.

38-летний Мозякин провел в КХЛ 778 матчей и в них набрал 884 очка (400 шайб и 484 голевые передачи). Это рекорд в КХЛ. Своего ближайшего конкурента Вадима Шипачева он опережает на 234 очка. Вторым в истории КХЛ снайпером является нападающий "Автомобилиста" Найджел Доус, на счету которого 264 шайбы в 530 матчах.

За свою карьеру в КХЛ Мозякин дважды становился обладателем Кубка Гагарина, становился чемпионом Олимпийских игр 2018 года, а также два раза - чемпионом мира.