Полярники сняли видеопоздравление ко Дню белорусской науки

Многие открытия ученых - подтверждает летопись науки - пополняют копилку знаний человеческой цивилизации вдали от родных берегов. Это могут в очередной раз подтвердить и участники 12-ой Белорусской антарктической экспедиции, которые встречают предстоящий 26 января День национальной науки среди белоснежной равнины материковых торосов и единственных радушных хозяев здешних мест - королевских пингвинов.

Белорусская наука, подтвердил в поздравлении своих коллег с берегов шестого континента известный полярник и глава экспедиции Алексей Гайдашов, вписала немало значимых страниц "в историю мирового прогресса. Но время ставит перед нами новые задачи, и наука должна быть готова к их реализации", - говорится в телеграмме экспедиции.

Ученый напомнил, что в этом году отмечается 200-летие открытия Антарктиды и исследователям во время длительной экспедиции предстоит проверка на "полярную зрелость": достойно пройти первый этап на одобрение статуса консультативной стороны Договора об Антарктике, начать реализацию первой в истории Беларуси круглогодичной зимовки, утвердить очередной пятилетний этап национальной полярной программы.

"Реализация проектов такого масштаба под силу только стране, которая проводит последовательную политику мира и согласия, заботится о перспективе своего динамичного развития и прогресса, имеет богатый научный потенциал и трудолюбивый народ", - констатировал Гайдашов, сообщив, что в эти дни на флагштоках станции был поднят государственный флаг республики и флаг национальной академии наук. Присоединились к поздравлениям и коллеги с российской станции "Прогресс" и болгарской станции "Св. Клемента Охридского".

Кстати, как уже сообщал "СОЮЗ", силами белорусских полярников уже выполнены тысячи измерений природных параметров по подпрограмме "Мониторинг полярных районов Земли" государственной программы "Наукоемкие технологии и техника" на 2016-2020 годы. Реализовано два крупных международных проекта: белорусско-российский по исследованию изменений границ ледников и отражающих свойств их поверхностей с использованием и белорусско-финский, в ходе которого ученые исследовали водный и термический режим пресноводных антарктических водоемов.

Выполнялась полярниками и факультативная научная программа Института физиологии НАН РБ "Исследования закономерности контроля нейронными сетями головного мозга жизненно важных функций полярников в экстремальных условиях".