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Рубрика: В мире

Нацгвардия Мексики остановила караван мигрантов у южной границы страны

Национальная гвардия Мексики пресекла попытку нелегальных мигрантов из Центральной Америки прорваться на территорию страны.

Власти США заключили контракты с фирмами на содержание тюрем для мигрантов

В штате Чьяпас, недалеко от границы с Гватемалой, была проведена спецоперация, в которой участвовали около 300 силовиков. Караван мигрантов (около тысячи человек) направлялся в США. Нелегалы попытались прорвать выставленное бойцами нацгвардии оцепление, силовики применили слезоточивый газ, сообщает ТАСС.

Ранее глава МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что власти республики готовы предоставлять убежище иностранцам, но не собираются выдавать им "транзитные визы".

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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