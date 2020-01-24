Начались съемки нового фильма Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо начал съемки нового фильма, в котором он выступает как сосценарист и режиссер - это триллер "Аллея кошмаров". Сопродюсер проекта Дж. Майлз Дэйл сообщает об этом через свой Twitter.

"Рад начать сегодня съемки нашего нового приключения NIGHTMARE ALLEY с ГДТ и многими другими из нашей "банды", - подписал продюсер фото с "хлопушкой" предстоящей ленты.

Excited to start shooting today on our new adventure NIGHTMARE ALLEY with @RealGDT and many of our regular gang. pic.twitter.com/lzPHhXpppI — J. Miles Dale (@milofx1) January 21, 2020

Напомним: "Аллея" - очередная экранизация одноименного романа Уильяма Линдсэя Грешама, в центре которого - аферист Стэн Карлайл, после ряда мелких карнавальных манипуляций решивший сыграть по-крупному.

Стэна воплотит Брэдли Купер. В других ролях: Руни Мара, Тони Коллетт, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Рон Перлман, Холт Маккэллани (Билл Тенч из "Охотника за разумом"), Джим Бивер ("Секретные материалы", "Декстер", "Во все тяжкие"), Ричард Дженкинс ("Что знает Оливия").

Даты премьеры у фильма пока нет.