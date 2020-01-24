Новости

Юрий Лоза заподозрил, что его хотят отправить ядом кураре 16:45
Вышел трейлер фантастического хоррора "Вивариум" 16:20
Брэд Питт отозвался на слухи о его возвращении к бывшей жене 15:55
Вышел трейлер фильма о скандале "Иран - контрас" с Аффлеком и Дефо 14:45
Юрий Лоза дал Элтону Джону совет по написанию песен 23.01.2020

Начались съемки нового фильма Гильермо дель Торо

Новости
    24.01.2020, 15:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Гильермо дель Торо начал съемки нового фильма, в котором он выступает как сосценарист и режиссер - это триллер "Аллея кошмаров". Сопродюсер проекта Дж. Майлз Дэйл сообщает об этом через свой Twitter.

"Рад начать сегодня съемки нашего нового приключения NIGHTMARE ALLEY с ГДТ и многими другими из нашей "банды", - подписал продюсер фото с "хлопушкой" предстоящей ленты.

Напомним: "Аллея" - очередная экранизация одноименного романа Уильяма Линдсэя Грешама, в центре которого - аферист Стэн Карлайл, после ряда мелких карнавальных манипуляций решивший сыграть по-крупному.

Стэна воплотит Брэдли Купер. В других ролях: Руни Мара, Тони Коллетт, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Рон Перлман, Холт Маккэллани (Билл Тенч из "Охотника за разумом"), Джим Бивер ("Секретные материалы", "Декстер", "Во все тяжкие"), Ричард Дженкинс ("Что знает Оливия").

Даты премьеры у фильма пока нет.

Новости

Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью 23.01.2020
Сын умершего обвинителя Кевина Спейси выступит против актера в суде 23.01.2020
Видео: "Детектива Пикачу" скрестили с "Максом Пэйном" 23.01.2020
Официально: Netflix выпустит аниме "Ведьмак: Кошмар Волка" 23.01.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
"Симпсоны" "предсказали" появление коронавируса еще в 1993 году 23.01.2020
Назван самый популярный сериал Netflix 23.01.2020
Вышел трейлер финального сезона мультсериала "Войны клонов" 22.01.2020
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ Netflix
Появилась информация о еще одном проекте по "Ведьмаку" от Netflix 22.01.2020
"Тормунд" из "Игры престолов" может сыграть монстра в "Ведьмаке" 21.01.2020
BBC показала первые кадры сериала по "Страже" Терри Пратчетта 18.01.2020
⧣ Гильермо дель Торо
Фото: kinopoisk.ru
Эксперты назвали сто лучших фильмов XXI века 20.01.2020
Составлен рейтинг самых страшных монстров в истории кино 05.11.2019
Вышел трейлер нового хоррора от Гильермо дель Торо "Оленьи рога" 23.10.2019