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Сериал "Охотник за разумом" Дэвида Финчера может быть закрыт

Новости
    17.01.2020, 12:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Премьера третьего сезона триллера Дэвида Финчера для Netflix "Охотник за разумом" отложена на пока неопределенный срок.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Напомним. Второй сезон шоу, вышедший этим летом и в большей своей части рассказывавший про убийство чернокожих детей в Атланте в конце семидесятых - начале восьмидесятых, не вызвал такого ажиотажа, как первый. Но проблема не в этом. А в загруженности Финчера другими проектами.

А именно - "глубоко личным" фильмом "Манк" и вторым сезоном ураганной анимационной антологии сервиса "Любовь, смерть и роботы". С которой Дэвид тоже долго носился и к которой прикипел.

Поэтому Netflix не только не берется обозначать сроки по третьему сезону, но и не стал продлевать контракты с актерами шоу - дабы они смогли заняться чем-то другим.

При этом, пишет Variety, Финчер пока даже не обсуждал своего видения продолжения "Охотника" с Netflix. И это дало изданию возможность предположить, что сериал может ограничиться лишь двумя уже вышедшими сезонами.

Ранее "из-за загруженности шоураннеров на других проектах" канал HBO отказался от сериала Бениоффа и Уайсса "Конфедерат". В то время как Amazon решил не снимать сериал по "Темной башне" Кинга.

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