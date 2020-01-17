Сериал "Охотник за разумом" Дэвида Финчера может быть закрыт

Премьера третьего сезона триллера Дэвида Финчера для Netflix "Охотник за разумом" отложена на пока неопределенный срок.

Напомним. Второй сезон шоу, вышедший этим летом и в большей своей части рассказывавший про убийство чернокожих детей в Атланте в конце семидесятых - начале восьмидесятых, не вызвал такого ажиотажа, как первый. Но проблема не в этом. А в загруженности Финчера другими проектами.

А именно - "глубоко личным" фильмом "Манк" и вторым сезоном ураганной анимационной антологии сервиса "Любовь, смерть и роботы". С которой Дэвид тоже долго носился и к которой прикипел.

Поэтому Netflix не только не берется обозначать сроки по третьему сезону, но и не стал продлевать контракты с актерами шоу - дабы они смогли заняться чем-то другим.

При этом, пишет Variety, Финчер пока даже не обсуждал своего видения продолжения "Охотника" с Netflix. И это дало изданию возможность предположить, что сериал может ограничиться лишь двумя уже вышедшими сезонами.

Ранее "из-за загруженности шоураннеров на других проектах" канал HBO отказался от сериала Бениоффа и Уайсса "Конфедерат". В то время как Amazon решил не снимать сериал по "Темной башне" Кинга.